Le nomination del Grande Fratello del 27 ottobre

Anita Mazzotta, Ivana Castorina e Omer Elomari sono immuni e fanno le nomination nel segreto del confessionale. Tutti gli altri concorrenti affrontano le nomination palesi.

I più nominati dai casalinghi e dalle casalinghe della Casa risultano essere: Francesco Rana, Donatella Mercoledisanto e Jonas Pepe.

Il concorrente meno votato sarà il primo candidato alla prossima eliminazione.

