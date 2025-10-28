Catalogo
NOMINATION28 ottobre 2025

Grande Fratello, le nomination della puntata del 27 ottobre

Al termine della quinta puntata del GF in onda il 27 ottobre, ecco il risultato delle nomination
Al termine della quinta puntata del Grande Fratello 2025 andata in onda su Canale 5 lunedì 27 ottobre, Simona Ventura comunica il risultato delle nomination.

I tre concorrenti più votati vanno al televoto e potrebbero essere i candidati alla prossima eliminazione.

Chi è in nomination al Grande Fratello il 27 ottobre

Anita Mazzotta, Ivana Castorina e Omer Elomari sono immuni e fanno le nomination nel segreto del confessionale. Tutti gli altri concorrenti affrontano le nomination palesi.

I più nominati dai casalinghi e dalle casalinghe della Casa risultano essere: Francesco Rana, Donatella Mercoledisanto e Jonas Pepe.

Il concorrente meno votato sarà il primo candidato alla prossima eliminazione.

