Dal ritorno degli ex concorrenti alla storia di Pamela Petrarolo: il racconto della ventiquattresima puntata del reality in onda lunedì 20 gennaio

Lunedì 20 gennaio nuovo appuntamento con il Grande Fratello, giunto alla ventiquattresima puntata. Ecco cos'è successo durante la diretta di Canale 5.

Grande Fratello, gli ex concorrenti possono rientrare in gioco?

Un grande colpo di scena apre la ventiquattresima puntata del GF: Alfonso Signorini comunica al pubblico che potrà decidere la sorte degli ex concorrenti usciti negli scorsi mesi dalla Casa.

Tramite un televoto flash, alcuni concorrenti fuoriusciti potrebbero tornare in gioco..

La puntata del 20 gennaio prosegue parlando degli alti e bassi che caratterizzano la storia d'amore di Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. Tra accese liti e momenti romantici, la coppia è al centro di numerose critiche da parte di diversi inquilini. Stefania Orlando non crede alla storia d'amore tra Lorenzo e Shaila: "Fate di tutto per farvi notare. Avete creato un grande fandom. Da soli non sareste forti ugualmente”.

Il misterioso bigliettino di Luca Calvani e il dolore di Pamela Petrarolo

Un misterioso bigliettino è stato trovato da Pamela Petrarolo vicino all’armadio di Luca Calvani. “No letto Jessica”, erano le parole scritte sul cartoncino. Il biglietto è stato scritto e consegnato da Enzo Paolo Turchi per Luca Calvani: "Ho avvertito Luca perché volevo proteggerlo e sapevo che sua figlia stava soffrendo moltissimo perché lui dormiva nel letto di un'altra donna".

Pamela Petrarolo racconta il dolore per la scomparsa del fratello e riceve l'emozionante sorpresa di sua mamma Cinzia.

Helena Prestes, Jessica Morlacchi e altri quattro ex concorrenti rientrano in gioco

Al centro dello studio, Alfonso Signorini rivela i nomi degli ex concorrenti che hanno vinto il televoto flash rientrando così in gioco: Jessica Morlacchi, Helena Prestes, Federica Petagna, Eva Grimaldi, Iago Garcia e Michael Castorino.

Al termine della puntata, gli ex concorrenti sono al televoto per decretare chi di loro entrerà ufficialmente in gioco nella puntata di giovedì 23 gennaio.

