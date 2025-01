La ventiquattresima puntata del Grande Fratello non prevede le consuete nomination tra gli inquilini della Casa. La puntata del 20 gennaio è stata contraddistinta dal ritorno di alcuni ex concorrenti nella Casa.

Dopo aver vinto un televoto flash, sono sei gli ex inquilini che possono tornare in Casa: Jessica Morlacchi, Helena Prestes, Federica Petagna, Eva Grimaldi, Iago Garcia e Michael Castorino.

Chi è al televoto al Grande Fratello il 20 gennaio

I concorrenti del GF non affrontano le nomination, ma, al termine della puntata, scoprono chi sono i fuoriusciti che vivranno nel Tugurio.

Saranno proprio i sei ex concorrenti ad affrontarsi in un televoto che sceglierà i quattro inquilini che rientreranno ufficialmente in gioco.

Alfonso Signorini apre un televoto che verrà chiuso nella puntata di giovedì 23 gennaio.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE