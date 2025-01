Grande Fratello, chi sono gli ex concorrenti che rientrano nella Casa

All’inizio della puntata del Grande Fratello di lunedì 20 gennaio, Alfonso Signorini svela un colpo di scena che sconvolgerà gli equilibri della Casa.

Il conduttore legge il comunicato del GF: “Questa edizione di GF è iniziata il 16 settembre e durerà ancora a lungo. Stasera il Grande Fratello chiede al pubblico: avete voglia di rimettere in gioco alcuni ex concorrenti. Siete sempre voi e solo voi da casa a decidere con il televoto se dare loro questa possibilità o meno. Solo sei di voi potranno rientrare in Casa”.

Alfonso Signorini apre un televoto flash chiedendo il parere del pubblico sul destino degli ex concorrenti.

Grande Fratello, gli ex concorrenti possono rientrare nella Casa

Alfonso Signorini legge il verdetto: il pubblico ha deciso che alcuni dei fuoriusciti della Casa avranno la possibilità di rientrare nella Casa.

Il conduttore apre un secondo televoto flash per decretare i sei concorrenti che varcheranno nuovamente la porta rossa.

Al televoto anche Eva Grimaldi, eliminata nella puntata del 20 gennaio, mentre viene escluso Enzo Paolo Turchi per aver consegnato un bigliettino a Luca Calvani con informazioni dall'esterno.

Chi sono i fuoriusciti che tornano al Grande Fratello

Al centro dello studio, Alfonso Signorini rivela i nomi degli ex concorrenti che rientrano in gioco: Jessica Morlacchi, Helena Prestes, Federica Petagna, Eva Grimaldi, Iago Garcia e Michael Castorino.

Per ora, i sei ex concorrenti non vivranno in Casa, ma saranno ospiti nel Tugurio.

