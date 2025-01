Chi è stato eliminato al Grande Fratello il 20 gennaio

Nella ventiquattresima puntata del Grande Fratello, una nuova eliminazione coinvolge gli inquilini della Casa.

Durante la puntata in onda lunedì 20 gennaio in prima serata su Canale 5, Alfonso Signorini ha svelato il verdetto del televoto che vedeva in nomination Emanuele Fiori, Alfonso D'Apice, Eva Grimaldi, Javier Martinez, Pamela Petrarolo, Stefania Orlando e Zeudi Di Palma.

Chi è stato eliminato il 20 gennaio dal Grande Fratello?

A dover abbandonare la Casa del Grande Fratello è Eva Grimaldi. La concorrente saluta gli altri inquilini mentre Stefania Orlando scoppia in lacrime.

Prima della lettura del verdetto, Eva Grimaldi e Stefania Orlando avevano avuto un confronto per chiarire le loro divergenze dopo le liti degli ultimi giorni.

“Abbiamo chiarito e ci siamo abbracciate. Abbiamo ripreso i rapporti di prima negli ultimi due giorni. Questa cosa mi aveva toccato particolarmente. Forse quel rapporto che c’era prima stiamo provando a riaverlo da 24 ore”, aveva spiegato Stefania Orlando ad Alfonso Signorini.

Anche l'attrice aveva confermato di aver ritrovato la serenità nella Casa insieme alla sua amica: “Abbiamo due pensieri diversi sulla Casa. La cosa più importante è che abbiamo fatto pace e che io ho chiesto scusa”.

Eva Grimaldi rientra in gioco con gli ex concorrenti

Arrivata in studio, Eva Grimaldi scopre che ha una possibilità di rientrare in gioco insieme ad altri ex concorrenti del reality.

L'attrice vince un televoto flash e torna nella Casa insieme a Jessica Morlacchi, Helena Prestes, Federica Petagna, Iago Garcia e Michael Castorino.

