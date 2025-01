Stefania Orlando contro Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta

Forti accuse reciproche e urla hanno caratterizzato gli ultimi giorni di Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta nella Casa del Grande Fratello.

Alcuni inquilini credono che il loro rapporto sia costruito per puntare alla vittoria del reality. Tra liti e momenti romantici, la coppia viene giudicata negativamente da molti concorrenti.

Stefania Orlando crede che i sentimenti tra Lorenzo e Shaila non siano totalmente onesti: “Quando sono entrata, credevo nella loro storia. Poi secondo me hanno detto restiamo insieme perché insieme facciamo una forza. Non credo nella genuinità di questa coppia. L’amore spero che non sia questo”

“Come puoi dire quale sia la normalità?”, replica Shaila. “Fate di tutto per farvi notare. Avete creato un grande fandom. Da soli non sareste forti ugualmente”, sono le critiche di Stefania Orlando.

Anche Luca Calvani dubita dell'amore tra i due ragazzi: “Loro danno il peggio quando sono insieme”. "Non credo siano falsi. Certo non sono educati", è il commento dell'opinionista Beatrice Luzzi.

