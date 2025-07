Liliana Resinovich, Claudio Sterpin: "Spero che la verità possa finalmente emergere"

Pomeriggio Cinque News torna a occuparsi del caso di Liliana Resinovich, la 63enne sparita il 14 dicembre 2021 e trovata senza vita il 5 gennaio 2022 in un boschetto vicino alla sua casa a Trieste. Durante la puntata di martedì 8 luglio, la trasmissione condotta da Alessandra Viero ha raccolto le dichiarazioni di Claudio Sterpin. "Spero ardentemente che la procura finalmente faccia le indagini che deve fare, seriamente e che l'inizio della verità possa emergere. La speranza è enorme", ha commentato in merito al nuovo incidente probatorio. Quindi, l'amico speciale di Lilly è tornato sull'ipotesi di un terzo uomo, un farmacista, nella vita della vittima. "Non so se esista, io non l'ho mai visto, mai conosciuto. A me ha raccontato la storia lei e come tale l'ho riportata. Lei mi ha raccontato di aver avuto una simpatia per questa persona, storia vecchissima, roba di forse quarant'anni fa, Come mi ha detto di aver avuto qualche altra simpatia da ragazzina, quando andavano a fare le gite domenicali. Come tutti noi, dico io. Motivo per il quale, siccome mi hanno chiesto se io sapevo qualcosa di questo farmacista, non ho potuto non rispondere". E conclude: "Lei veramente non vedeva l'ora che noi tornassimo dall'uscita che dovevamo fare quel weekend del 18-19-20 dicembre per poter finalmente raccontare a tutti la sua storia con me. Siccome lei non ha potuto farlo, l'ho fatto io per lei".

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE