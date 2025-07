Mario Adinolfi racconta l'esperienza a L'Isola dei Famosi: "È stata miracolosa"

Ospite a Pomeriggio Cinque News, il giornalista Mario Adinolfi racconta l'esperienza recentemente vissuta come concorrente a L'Isola dei Famosi, tra belle sorprese e momenti di grande difficoltà. "Sto bene, ho avuto un K.O. ma mi sono rialzato come Rocky", esordisce nello studio della trasmissione di Canale 5, soffermandosi sul malore accusato pochi giorni dopo la fine del reality, chiuso al secondo posto alle spalle di Cristina Plevani. "L'Isola cura - è l'analisi di Mario Adinolfi -. Non mi piace dire che cambia perché all'età nostra è difficile, ma cura e in questo senso è stata miracolosa perché io credevo di essere incurabile". "Io sono molto spigoloso e forse qualche spigolo si è arrotondato, questa è stata una cosa molto bella. In più mi sono state regalate 58/59 nottate di riflessioni, in quel modo l'introspezione diventa totale ed è un regalo enorme che soprattutto rispetto alle ferite ha costruito un qualche lenimento", ha spiegato durante la puntata di Pomeriggio Cinque News in onda martedì 8 luglio.

Mario Adinolfi ospite a Pomeriggio Cinque News

Mario Adinolfi ha quindi proseguito focalizzandosi sul "cambiamento colossale" che la permanenza a L'Isola dei Famosi ha avuto sul suo corpo, con una perdita di 34 chili. "Togliete quattro casse d'acqua dal vostro peso e capite cosa significa alleggerirsi non solo l'anima ma anche il corpo". A proposito delle difficoltà affrontate in Honduras, ha rivelato: "Il momento più duro in assoluto è stato alla fine della terza puntata, perché a differenza delle prime due io non vedo mia moglie, che per me era l'aggancio all'idea di casa. Non ho visto Silvia, mi sono agitato, ero molto affaticato perché l'inizio è stato durissimo e lì una sola volta ho detto a chi mi trasportava col barchino "Io mollo, me ne vado". Poi quella notte ci ho pensato e c'è stato proprio uno switch". Infine, un toccante pensiero rivolto alla sua famiglia: "Ho tre figlie meravigliose. A Clara ho dedicato L'Isola e oggi le dedico anche Pomeriggio Cinque News perché compie 15 anni e per me è una giornata di festa".

