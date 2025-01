“Un grande dolore che copre tutto, anche le cose belle”. Con queste parole, Pamela Petrarolo ha provato a descrivere l’immenso dolore per la scomparsa del fratello durante la sua "linea della vita" al Grande Fratello.

“Lui è scomparso da un giorno all’altro. È andato via una mattina e non è più tornato. Viveva con i miei genitori, sembrava più triste e pensieroso. L’ultima volta lo abbiamo visto al funerale di mia nonna materna. I miei genitori hanno ricevuto dei messaggi sui social da lui, ma molto pochi in due anni”, racconta l'ex ragazza di Non è la rai ad Alfonso Signorini.

Pamela Petrarolo abbraccia sua mamma al GF

Cinzia, la mamma di Pamela Petrarolo, fa una sorpresa alla figlia che scoppia in lacrime dopo averla vista.

“Una storia molto dolorosa. Mio figlio non risponde, almeno una telefonata o un messaggio, niente. Forse non ci siamo accorti che c’era una sofferenza dentro di lui", spiega Cinzia parlando della scomparsa del figlio.

“Io ho pensato anche a una forte depressione, anche dopo la scoperta della malattia di mio padre”, aggiunge Pamela.

