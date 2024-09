Lunedì 30 settembre va in onda in prima serata su Canale 5 la quinta puntata del Grande Fratello 2024. Ecco cos'è successo durante la diretta su Canale 5.

Alfonso Signorini, insieme alle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, commenta i flirt e le gelosie che hanno caratterizzato gli ultimi giorni nella Casa. Jessica è la prima a essere chiamata in confessionale a parlare della sua infatuazione per Giglio. Un triangolo che vede coinvolta anche Yulia, che precisa: "Il mio rapporto con Giglio è un rapporto normalissimo, molto bello". Interpellato da Alfonso Signorini, Luca Giglioli precisa: "Fisicamente Yulia mi attrae più di Jessica".

Helena Prestes racconta il difficile rapporto con i genitori: "Mamma è diventata molto dura. Non parla più con me. Non so più dove sta, è da tantissimo tempo che non abbiamo un momento bello. Non so nemmeno se è viva".

Alfonso Signorini comunica che l'inquilino della Casa meno votato - che quindi il pubblico non ha salvato - è Amanda, che diventa così la prima candidata all'eliminazione che avverrà nella prossima puntata in onda giovedì 3 ottobre.

Shaila Gatta riceve a sorpresa la visita di mamma Luisa, che fa il suo ingresso nel giardino della Casa per riabbracciare la figlia e fare insieme a lei un ballo che ha emozionato anche il resto degli inquilini.

