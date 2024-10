Alla fine della quinta puntata del Grande Fratello 2024 andata in onda su Canale 5 lunedì 30 settembre, Alfonso Signorini comunica il risultato delle nomination.

Le opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi salvano dalle nomination rispettivamente Lorenzo Spolverato ed Helena Prestes, che vanno ad aggiungersi agli altri concorrenti immuni: Jessica, Tommaso, Yulia, le NonèlaRai, Enzo Paolo e Clayton.

Chi è in nomination al Grande Fratello il 30 settembre?

Gli inquilini che non sono immuni vengono mandati da Alfonso Signorini in Mystery per fare le nomination palesi, compresa Amanda Lecciso che è risultata essere la prima candidata all'eliminazione - che avverrà nella puntata di giovedì 3 ottobre - in quanto inquilina della Casa meno votata dal pubblico.

Per i concorrenti immuni - Jessica Morlacchi, Tommaso Franchi, Yulia Bruschi, le NonèlaRai, Enzo Paolo Turchi e Clayton Norcross - le nomination sono invece in confessionale.

I più nominati dagli inquilini della Casa sono Clarissa Burt, Iago Garcia e Mariavittoria Minghetti ai quali si aggiunge Amanda Lecciso: sono loro quattro i concorrenti in nomination.

Alla chiusura del televoto, il concorrente meno votato sarà definitivamente eliminato nel corso della prossima puntata di giovedì 3 ottobre.

