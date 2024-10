Nel corso della quinta puntata del Grande Fratello in onda lunedì 30 settembre, Shaila Gatta ha ricevuto una visita a sorpresa nella Casa. Mamma Luisa ha fatto il suo ingresso nel giardino per riabbracciare la figlia e fare insieme a lei un ballo che ha emozionato anche il resto degli inquilini.

"Mamma è il mio porta fortuna, il mio punto di riferimento - dice Shaila prima di ricevere la visita a sorpresa - Non avevamo tanti soldi, ma i miei genitori hanno sempre cercato di non farci mancare niente, di farci essere delle bambine felici. Se dovessi descrivere l'amore in una parola lo farei con la parola di mia madre. Se io oggi sono qui lo devo soprattutto ai miei genitori che non mi hanno mai lasciata sola. Questa è una ricchezza che in pochi hanno la fortuna di avere, una famiglia che si sacrifica per il bene dei propri figli".

Quando mamma Luisa ha fatto il suo ingresso nel giardino della Casa del GF, Shaila ne ha approfittato per presentarle Javier. Tra i due concorrenti, infatti, sembra esserci un legame sempre più intenso, a tal punto da essere definiti da Lorenzo "la prima coppia ufficiale del Grande Fratello 2024".

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE