La nuova puntata della serie La notte nel cuore, andata in onda domenica 3 agosto, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La puntata de La notte nel cuore, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Aras Aydin (Behram di Tradimento) e Hafsanur Sancaktutan (Leyla di If You Love), andata in onda domenica 3 agosto è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Nel video qui sopra, potete vedere la puntata del 3 agosto de La notte nel cuore.

Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La notte ne cuore saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Melek (Hafdanur Sancaktutan) in una scena de La notte nel cuore

La notte nel cuore: la trama del 3 agosto

Melek va a trovare Enise e incontra anche Sumru, che si dimostra molto affettuosa nei suoi riguardi.

Tahsin chiede un incontro con Cihan e Samet, i due temono che Tahsin abbia saputo dei loro debiti, e invece l'uomo rivela loro di aver saputo che Samet è guarito dal cancro già da due anni.

Nihayet, furiosa per come è stata trattata da Hikmet, incontra Sevilay e le rivela che è stata adottata.

Sevilay, sconvolta, prende un coltello e lo punta prima alla gola di Hikmet e poi alla gola di Samet.

Sumru si reca al negozio di tappeti del signor Gürcan e gli chiede di essere assunta.

Melek scopre di essere incinta.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE