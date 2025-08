Innocence, il riassunto delle puntate del 2 e 3 agosto

I momenti più importanti degli episodi della serie turca Innocence andati in onda il 2 e 3 agosto su Canale 5 e disponibili in streaming su Mediaset Infinity

Negli episodi 7 e 8 della nuova serie turca Innocence andati in onda sabato 2 e domenica 3 agosto e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, l'avvocata di Ilker sostiene che Ela sia un soggetto psicotico e mostra delle foto della ragazza.

Bahar, per difendere sua figlia, mostra in tribunale le foto di Ela dopo l'aggressione e viene fatta allontanare dall'aula.

Ilker viene scarcerato in attesa del processo. In ospedale, Ela pronuncia le sue prime parole, ma non riesce a ricordare nulla.

Beril, l'avvocata di Ilker, dimostra alcune bugie dette da Ela: la ragazza h a comprato una collana per sé fingendo che sia stato Ilker a regalargliela.

Nel video qui sopra, il riassunto delle puntate di Innocence andate in onda il 2 e 3 agosto su Canale 5.

