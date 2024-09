Nella Casa del Grande Fratello, Shaila commenta il rapporto con Javier Martinez: "Non so se può darmi stabilità"

D urante un momento di relax condiviso con Pamela Petrarolo ed Eleonora Cecere, Shaila Gatta ha rivelato che vuole rimanere sola nella Casa, anche se è molto incuriosita dal suo rapporto con Javier Martinez.

La ragazza confessa di non conoscere ancora a fondo Javier: "Non so se può darmi stabilità, non lo conosco, non so se ha carattere". "Javier è una persona molto limpida, un ragazzo buono, di principi", aggiunge la concorrente.

Jessica Morlacchi commenta il rapporto tra Shaila e Javier

Qualche giorno fa, Javier Martinez aveva parlato con i coinquilini dell'interesse che nutre nei confronti di Shaila: "Sto conoscendo una ragazza che ha dei punti che mi piacciono".

Gli altri concorrenti sul momento non hanno creduto alle parole di Javier, ma in sua difesa è intervenuta Jessica Morlacchi: "Loro sono due persone più di testa. Loro si devono parlare e devono capire. Lui deve capire lei e viceversa. Lei è molto all'antica con dei sanissimi principi e valori".

Shaila Gatta, il commento di Beatrice Luzzi

N el corso della puntata del 26 settembre del GF, Beatrice Luzzi aveva criticato i comportamenti di Shaila.

"Provocare apertamente significa sostanzialmente usare questi ragazzi con cui sicuramente si trova bene. Usa questi ragazzi come se fossero degli strumenti per esprimere il suo narcisismo", aveva commentato l'opinionista.

