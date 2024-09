Dopo un primo confronto nella scorsa puntata del Grande Fratello, Beatrice Luzzi e Shaila Gatta provano a chiarire le loro posizioni.

L’opinionista aveva accusato la concorrente di avere atteggiamenti provocatori con Lorenzo Spolverato e Javier Martinez nella Casa del GF.

Nella mystery room, Shaila spiega ad Alfonso Signorini che, per ora, non vuole scegliere uno dei due ragazzi: “Entrambi hanno caratteristiche che mi stuzzicano”.

“Non ho nulla di personale contro di te. È molto chiaro quando tu dici io ho scelto me", dichiara Beatrice Luzzi, "Provocare apertamente significa sostanzialmente usare questi ragazzi con cui sicuramente si trova bene. Usa questi ragazzi come se fossero degli strumenti per esprimere il suo narcisismo".

Secondo Beatrice Luzzi, Shaila Gatta dovrebbe riflettere di più sul come comportarsi nella Casa: "Finché lo fai in discoteca ok, ma tu lo stai facendo in un luogo dove queste persone non possono andare via. Loro non sono liberi di rispondere come farebbero normalmente. Bisogna pensare che la propria libertà in quel contesto va rimodulata".

Cesara Buonamici non è d'accordo con Beatrice Luzzi e dichiara: “Non parliamo di libertà ma di comportamenti. È un gioco. Io la farei molto più semplice. Se a te non piace, tu ti scansi”. “Gioco con chi mi permette di giocare”, conclude Shaila Gatta.

