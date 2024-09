Grande Fratello, Giglio: "Fisicamente Yulia mi attrae di più di Jessica"

La puntata di lunedì 30 settembre del Grande Fratello si apre con le prime infatuazioni e gelosie nella Casa. Protagonista il triangolo Jessica Morlacchi, Luca "Giglio" Giglioli e Yulia Bruschi.

Parlando con Alfonso Signorini, Jessica racconta il suo rapporto con Giglio e del presunto stop che ha ricevuto. Interpellato, il concorrente precisa: "Con Jessica ho solo messo in chiaro le cose. Il nostro rapporto andrà aumentando, penso e spero, perché è una persona a cui tengo tanto".

Jessica fa notare che anche tra Giglio e Yulia c'è molta complicità. Chiamata in causa, Yulia dice la sua: "Giglio per me è un ragazzo speciale, è molto simpatico, è un bel ragazzo. Il rapporto mio con lui è un rapporto normalissimo, molto bello. Ho detto che il mio fidanzato mi manca a tratti perché mi voglio focalizzare a pieno sul percorso che sto facendo, voglio focalizzarmi su me stessa, anche se fuori ho una persona a cui voglio bene e a cui tengo. Con Giglio è un rapporto sanissimo, siamo tutti ragazzi giovani, scherziamo con tutti. Io sono una ragazza di 26 anni che si sta vivendo questa esperienza a pieno, sono una persona libera, non sto facendo niente di male".

Luca "Giglio" Giglioli al Grande Fratello

Quando Alfonso Signorini chiede a Giglio chi delle due ragazze lo attrae di più, Giglio risponde: "Fisicamente Yulia mi attrae di più di Jessica". "Si vede - commenta Cesara Buonamici in studio - Già nella vita le cose cambiano, figuriamoci dentro al Grande Fratello".

"Secondo me tra Jessica e Giglio c'è già qualcosa di più - aggiunge Beatrice Luzzi - Lì dentro non ci sono definizioni, le cose possono anche andare in parallelo."

