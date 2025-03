Le lacrime di Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma: "Credi in te stessa"

Manca sempre meno alla finale del Grande Fratello che andrà in onda lunedì 31 marzo su Canale 5. I sei inquilini rimasti in gioco sono: i quattro finalisti (Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi, Zeudi Di Palma ed Helena Prestes) e Chiara Cainelli e Mariavittoria Minghetti che sono al televoto per ottenere l'ultimo posto per la finale.

Gli ultimi giorni nella Casa del GF sono spesso accompagnati da momenti di grande riflessione e di emozioni intense. Dopo le lacrime di Lorenzo Spolverato, anche Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli si lasciano andare a un pianto liberatorio in giardino.

Zeudi e Chiara si stringono in un lungo abbraccio, segno di un'amicizia che ha rappresentato un caposaldo nel loro percorso. "Credi in te stessa baby", sono le parole piene d'affetto di Chiara per Zeudi.

Il sostegno di Chiara Cainelli a Zeudi Di Palma

Dopo la semifinale, Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma avevano avuto un lungo confronto sul comportamento avuto da alcuni inquilini ancora in gioco. Chiara aveva criticato la posizione di Helena Prestes: "Non ho bisogno di provocare, la cosa negativa è che forse io rispondo alle provocazioni. Ma se come dice lei, io l'ho provocata, perché poi viene a scusarsi? Ha la coda di paglia".

Zeudi aveva ricordato all'amica i numerosi scontri avuti negli ultimi giorni di convivenza: "Shaila mi ha attaccata ed è venuta contro di me, lo stesso ha fatto Helena, e anche Lorenzo, che ha preferito il gioco al nostro rapporto".

