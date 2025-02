In attesa di scoprire tutti i concorrenti che riusciranno ad accedere alla finale del Grande Fratello, scopriamo chi sono i primi finalisti di questa edizione

Lorenzo Spolverato, chi è il primo finalista del Grande Fratello

Lorenzo Spolverato

Nella puntata di lunedì 10 febbraio del Grande Fratello, Alfonso Signorini annuncia Lorenzo Spolverato come primo finalista del reality, dopo aver vinto al televoto contro Javier Martinez, Alfonso D'Apice e Luca Giglio. "Non può essere", è il commento di Lorenzo prima di rientrare in Casa.

Classe 1996, Lorenzo Spolverato è un modello originario di Milano. Per lui partecipare al Grande Fratello è un sogno condiviso con i suoi genitori che lo hanno sempre sostenuto. Prima di entrare nella Casa, Lorenzo ha fatto svariati lavori, come quelli da cameriere, sommelier, bodyguard e animatore, ai quali va ad aggiungersi l'esperienza da tentatore a Temptation Island.

Jessica Morlacchi, chi è la seconda finalista del Grande Fratello

Jessica Morlacchi è stata annunciata come seconda finalista del reality nella puntata del 24 febbraio vincendo al televoto contro Helena Prestes, Amanda Lecciso e Stefania Orlando. Dopo un testa a testa con Helena, Jessica ha la meglio e commenta incredula il risultato dicendo ad Alfonso Signorini: "Ma che dici?".

Nata a Roma il 17 luglio 1987, Jessica è una cantante e musicista italiana. Si avvicina al mondo della musica da bambina, a soli 7 anni, studiando il basso. Nel 1998 è parte degli Eta Beta, gruppo che nel 2000 diventerà popolarissimo con il nome di Gazosa.

