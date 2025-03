Paolo Ciavarro torna a Forum dopo la scomparsa di Eleonora Giorgi

Paolo Ciavarro e Barbara Palombelli a Forum

Paolo Ciavarro torna a Forum dopo la perdita della madre, Eleonora Giorgi, scomparsa il 3 marzo all’età di 71 anni. Ad accoglierlo in studio, Barbara Palombelli: "La vita ricomincia, anche per Paolino Ciavarro, per me è Paolino, che oggi torna a Forum e quindi sarà con voi, con noi", dice la conduttrice.

Ciavarro ringrazia il pubblico e la squadra del programma: "Assolutamente, grazie a te Barbara, grazie al pubblico e a tutti quanti, veramente di cuore".

Palombelli sottolinea poi l’esempio dato da Eleonora Giorgi e dalla sua famiglia nel difficile periodo della malattia: "No, veramente grazie a te, Andrea e grazie soprattutto a Eleonora per l'esempio che avete dato a tutti gli italiani".

L'addio a Eleonora Giorgi

L’attrice si è spenta il 3 marzo, circondata dall’amore dei figli Paolo e Andrea, come comunicato dalla famiglia: "Si è spenta nell'amore e nell'abbraccio dei suoi figli".

Nel 2023 le era stato diagnosticato un tumore al pancreas. Dopo un intervento chirurgico e la chemioterapia, nelle ultime settimane era ricoverata alla clinica Paideia di Roma.

Il giorno della scomparsa, Paolo Ciavarro ha condiviso sui social un messaggio per la madre, accompagnato da una foto insieme: "Ciao mami, da oggi Gabri ha un angelo speciale. Ti amo". Il pensiero va al piccolo Gabriele, il nipotino di Eleonora Giorgi, nato nel 2022 dall’unione di Paolo Ciavarro con Clizia Incorvaia.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE