Eleonora Giorgi, i ricordi dei Vip dopo la scomparsa dell'attrice

Dal toccante ricordo di Carlo Verdone alla dedica del figlio Paolo Ciavarro: in tanti hanno voluto rendere omaggio a Eleonora Giorgi, scomparsa all'età di 71 anni a causa di un tumore al pancreas. Per il film Borotalco di Carlo Verdone, Eleonora Giorgi fu premiata con il David di Donatello. "Grazie amore mio per essere stata la mia compagna in due film fondamentali per la mia e per la tua carriera. Saremo ricordati per tanto tempo ancora", ha scritto il regista sui social. Carlo Verdone ha aggiunto: "Grazie per avermi dato la tua leggerezza, il tuo entusiasmo, il tuo sorriso e la tua preziosa amicizia. E grazie per esser stata un grande, coraggioso esempio per tutti in questo anno così duro e spietato. Ti ho ammirato per la tua forza, per la tua saggezza, per il tuo coraggio. Eri sempre sorridente pur nel verdetto. Sarai sempre sempre nel mio cuore".

Ornella Muti ha pubblicato uno scatto accanto all'attrice, scrivendo semplicemente: "Per sempre". Anche Christian De Sica ha condiviso una foto con l'attrice: "Ciao dolce Eleonora". Il pensiero di Paolo Ciavarro è andato a suo figlio, Gabriele, l'amato nipotino di Eleonora Giorgi: "Ciao mami, da oggi Gabri ha un angelo speciale. Ti amo". Clizia Incorvaia, moglie di Paolo Ciavarro, ha dedicato all'amata suocera una poesia di Henry Scott Holland: "La morte non è niente | Sono solamente passato dall’altra parte: è come fossi nascosto nella stanza accanto | Io sono sempre io e tu sei sempre tu | Quello che eravamo prima l’uno per l’altro lo siamo ancora...". Nel video sopra, i ricordi dei Vip dedicati a Eleonora Giorgi.