Endless Love, le anticipazioni del 22 aprile

Endless Love (Kara Sevda) è la nuova serie tv turca in onda nel primo pomeriggio di Canale 5, con protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit.

Nell'episodio in onda lunedì 22 aprile, Tarik non vede l'ora di andare a firmare il contratto per il nuovo negozio, ma, arrivato all'appuntamento, apprende con grande disappunto che il proprietario ci ha ripensato. Chiedendo spiegazioni ad Emir, l'uomo fa finta di cadere dalle nuvole.

Naturalmente, Tarik ignora che è stato proprio Emir a bloccare il tutto. Onder vuole vederci chiaro in certe transazioni economiche di Emir per riconsiderare il processo. Su ordine di Emir, Tufan fa in modo che Kemal e Salih vedano il video in cui Ozan dà fuoco alla barca.

Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì e il sabato alle 14.30.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE