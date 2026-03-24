Famiglia nel bosco, parla la mamma di Catherine e nonna dei bambini: "Nathan è un grande padre"

A Dentro la notizia le ultime notizie sulla famiglia nel bosco. Nel corso della puntata di martedì 24 marzo, la trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi ha mandato in onda un'intervista realizzata con la mamma di Catherine, la signora Pauline, la nonna dei tre bambini che attualmente si trovano in una casa famiglia a Vasto, dalla quale Catherine è stata allontanata. Insieme a Rachel, sorella di Catherine e zia dei piccoli, Pauline è venuta in Italia dall'Australia a inizio anno per stare accanto al resto della famiglia in un momento così delicato.

A microfoni di Dentro la notizia, Pauline ha parlato di Nathan, compagno di sua figlia Catherine e papà dei suoi nipoti: "Nathan è un grande padre, ha molta pazienza con Catherine. Lui è sempre in forma, fa tutto per tutti, sistema le cose, si prende cura delle piante giorno e notte per avere verdure nell'orto. È un grande lavoratore, molto responsabile. Sono rimasta molto sorpresa quando sono venuta a stare con lui, è affidabile, sempre qui ad aiutare, sempre con i bambini, fa sempre qualcosa con i bambini".

Riguardo il tema della genitorialità, su Catherine e Nathan Pauline ha aggiunto: "Sono entrambi bravi genitori, e no lo dico perché sono mia figlia e mio genero, loro sono dei bravi genitori. Sono rimasta molto sorpresa quando sono venuta qui, lui mi rispetta, era sempre qui per me per qualsiasi cosa avessi bisogno, io non sono sua madre, lui è una persona molto gentile".

Nonna Pauline ha concluso la sua intervista così: "Catherine è stata sempre una persona forte, ma Nathan è forte quanto saggio e se vede che le cose vanno male sa guidare Catherine".