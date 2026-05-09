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La forza di una donna

SERIE TV09 maggio 2026

La forza di una donna 3, la puntata del 9 maggio in streaming

Il nuovo episodio della serie La forza di una donna 3 con Ozge Ozpirincci e Feyyaz Duman è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della terza stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Feyyaz Duman, è andata in onda sabato 9 maggio nel pomeriggio di Canale 5.

Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna 3 sono disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

La forza di una donna 3: la trama del 9 maggio

Serif Erol (Enver Sarikadi), Özge Özpitincci (Bahar Çesmeli), Ali Semi Sefil (Doruk Çesmeli) in una scena de La Forza di una donna.
Serif Erol (Enver Sarikadi), Özge Özpitincci (Bahar Çesmeli), Ali Semi Sefil (Doruk Çesmeli) in una scena de La Forza di una donna.

Raif e Ceyda sono sempre più uniti e Fazilet domanda a Bahar perché Ceyda abbia rifiutato l'anello se tra loro c'è un'evidente affinità. Emre licenzia Sirin, dopo che Nisan, Doruk e Satilmis hanno rivelato tutte le cattiverie che la ragazza ha detto loro.

Arif fa ascoltare la registrazione con la confessione di Sirin a Ceyda e lei impazzisce di rabbia. Dopo averla fatta calmare, Arif spiega a Ceyda che non esistono prove concrete per dimostrare la colpevolezza di Sirin, in quando la registrazione è sufficiente. Il loro piano diventa così quello di contattare lo psichiatra da cui Sirin era in cura, in modo da dimostrare la pericolosità della ragazza e farla ricoverare.

La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il weekend alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

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