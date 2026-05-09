Raif e Ceyda sono sempre più uniti e Fazilet domanda a Bahar perché Ceyda abbia rifiutato l'anello se tra loro c'è un'evidente affinità. Emre licenzia Sirin, dopo che Nisan, Doruk e Satilmis hanno rivelato tutte le cattiverie che la ragazza ha detto loro.



Arif fa ascoltare la registrazione con la confessione di Sirin a Ceyda e lei impazzisce di rabbia. Dopo averla fatta calmare, Arif spiega a Ceyda che non esistono prove concrete per dimostrare la colpevolezza di Sirin, in quando la registrazione è sufficiente. Il loro piano diventa così quello di contattare lo psichiatra da cui Sirin era in cura, in modo da dimostrare la pericolosità della ragazza e farla ricoverare.

La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il weekend alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

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