Nella giornata di martedì 8 aprile, Catherine, mamma della famiglia nel bosco, avrebbe dovuto incontrare i suoi tre figli nella casa famiglia di Vasto, ma l'incontro potrebbe essere stato annullato.

Ad annunciarlo è in diretta l'invita di Dentro la notizia che aggiorna sulle ultime notizie sul caso: "Catherine è tornata piangendo a casa. A quanto pare, sarebbe arrivato un secco no dalla casa famiglia all’incontro con i bambini. Secondo gli assistenti sociali, l’atteggiamento di Catherine sarebbe ostile".

Negli ultimi giorni, si è alzata sempre più la tensione tra gli assistenti sociali e gli avvocati della famiglia nel bosco. Gli avvocati avrebbero raccolto cinque pagine di documenti per portare avanti un nuovo ricorso contro l’intervento della casa famiglia.

"Stiamo depositando una relazione sull’ultimo incontro di Catherine con i bambini. Per Catherine non è un ambiente neutro ma ostile", dichiara lo psichiatra Tonino Cantelmi in collegamento con Dentro la Notizia, "La mamma incontra i figli con un assistente sociale, educatrici e il garante per l’infanzia che osservano. Tutto questo non è neutro e Catherine lo soffre tantissimo. Nella relazione suggeriamo una modalità diversa per questi incontri. Un ambiente neutro e una preparazione dei bambini".

Riguardo presunti comportamenti ostili di Catherine all'interno della struttura, lo psichiatra aggiunge: "È una donna che ha sopportato cose terribili. È andata via dopo la separazione dei bambini. Tutto questo non viene considerato. Dobbiamo considerare le difficoltà della donna. Non è in giudizio il suo amore per i bambini, questo accanirsi su Catherine l’ho trovo problematico".

Il programma condotto da Gianluigi Nuzzi aveva seguito il caso della famiglia nel bosco anche durante le festività pasquali: Catherine ha dovuto trascorre questi giorni di festa separata dai suoi figli. "Non è certo una bella Pasqua, senza i bambini, i miei nipoti, non è Pasqua", aveva dichiarato nonna Pauline intercettata dai microfoni di Dentro la notizia.