Tuvana Turkay (Leyla) e Talat Bulut (Halit) in una scena di Forbidden Fruit 3

La nuova puntata della terza stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda giovedì 30 aprile dalle 21:20 in prima serata su Canale 5.



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Forbidden Fruit 3, le anticipazioni del 30 aprile in prima serata

Leyla passa la notte con Halit e l'uomo le regala una casa: i due iniziano così una relazione. Yigit rivela ai genitori che non devono restare sposati solo per farlo contento, ma Ender e Kaya non hanno alcuna intenzione di divorziare.

Shaika tenta di sviare i sospetti di Ender su una relazione tra Leyla e Halit raccontandole una bugia. Sahika convince così Leyla a fingere una relazione con il signor Faruk dell'azienda per rendere credibile la bugia che ha raccontato ad Ender.

Infine, Halit scopre che Nadir ha una relazione segreta.

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