La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda mercoledì 29 aprile nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Un'improvvisa trasferta di lavoro annunciata da Halit provoca una forte scenata di gelosia da parte di Yildiz. Il loro matrimonio sembra essere sempre più in crisi. I sospetti di Yildiz sono fondati: dietro la partenza del marito c'è l'ombra di Leyla, l'amante segreta.
Nel frattempo, Sahika organizza un incontro tra Yigit, Zerrin e Lila nel tentativo di farli riappacificare.
Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10, il weekend alle 14.25 e il giovedì in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.