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Forbidden Fruit

SERIE TV29 aprile 2026

Forbidden Fruit 3, la puntata del 29 aprile in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 3, andata in onda il 29 aprile su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda mercoledì 29 aprile nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 3, la trama della puntata del 29 aprile

Eda Ece (Yildiz Argun) in una scena di Forbidden Fruit 3.
Eda Ece (Yildiz Argun) in una scena di Forbidden Fruit 3.

Un'improvvisa trasferta di lavoro annunciata da Halit provoca una forte scenata di gelosia da parte di Yildiz. Il loro matrimonio sembra essere sempre più in crisi. I sospetti di Yildiz sono fondati: dietro la partenza del marito c'è l'ombra di Leyla, l'amante segreta.

Nel frattempo, Sahika organizza un incontro tra Yigit, Zerrin e Lila nel tentativo di farli riappacificare.

Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10, il weekend alle 14.25 e il giovedì in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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