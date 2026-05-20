Famiglia nel bosco, Catherine Birmingham in diretta: "Grazie per tutto"

Con lei, in diretta dalla casa nel bosco, l' onorevole Michela Vittoria Brambilla racconta il suo recente incontro con i bambini presso la casa famiglia dove attualmente risiedono: "Io sono stata a trovare questi tre bambini bellissimi, gli ho portato tre peluche di animali e soprattutto ho mostrato loro tutti i video dei miei animali e ti devo dire che loro erano così felici perché quella casa famiglia non ha neanche un animale".

"Grazie per tutto". A Dentro la notizia , Catherine Birmingham , madre della famiglia nel bosco , ringrazia l'onorevole il programma di Gianluigi Nuzzi per il suo supporto durante la complessa vicenda che ha visto l'allontanamento dei tre minori sei mesi fa.

A sei mesi dall'allontanamento, Nathan e Catherine avrebbero ultimato il trasloco nella nuova abitazione messa a disposizione dal Comune di Palmoli, dove avrebbero iniziato a dormire regolarmente, pur tornando quotidianamente al vecchio casolare per prendersi cura dei numerosi animali. La nuova strategia legale, affidata all'avvocato Simone Pillon, si concentra sulla collaborazione con le figure istituzionali coinvolte.

La difesa avrebbe presentato una controperizia di 320 pagine per ribaltare il precedente giudizio che definiva i genitori "inadeguati", sostenendo che le consulenti incaricate dal tribunale fossero prive di esperienza diretta con i minori e che non avessero mai ascoltato i bambini. Secondo la memoria difensiva, gli esperti avrebbero trasformato la diversità socioculturale della famiglia anglo-australiana in inadeguatezza genitoriale.

Nonostante i passi avanti compiuti dai genitori nella conformità alle disposizioni del tribunale e la piena disponibilità alla socializzazione dei figli, sembrerebbe certo che la famiglia resterà divisa almeno fino al 30 giugno, data che rappresenta il prossimo punto di verifica.

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