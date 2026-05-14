L'ex senatore Simone Pillon è entrato nel caso della famiglia nel bosco come nuovo legale di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion.
Pillon ha incontrato la famiglia per un primo colloquio conoscitivo della durata di circa un'ora e mezza, e a Dentro la notizia ha raccontato i dettagli di quell'incontro: "È andato bene e si è svolto nella massima serenità", afferma il legale. "I bambini sono stati felici di vedere la mamma. La mamma è stata assolutamente serena, si è presa cura dei suoi bambini e li ha coccolati, come è giusto che sia".
"Siamo di fronte a delle splendide persone che stanno vivendo una situazione, insieme ai loro bambini, che io personalmente non auguro a nessuno", dichiara Pillon.
"Ho parlato questa mattina sia con la tutrice che con la curatrice speciale", spiega il legale, sottolineando come stia già coordinando gli sforzi con le figure istituzionali coinvolte nel caso. "Non è minimamente neppure immaginabile l'ipotesi che questi bambini siano collocati in affidamento familiare o, peggio, che siano avviati verso un percorso di adozione", afferma.
"L'obiettivo di tutti è quello del rientro in famiglia", conclude Pillon
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