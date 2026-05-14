L'ex senatore Simone Pillon è entrato nel caso della famiglia nel bosco come nuovo legale di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion.

Pillon ha incontrato la famiglia per un primo colloquio conoscitivo della durata di circa un'ora e mezza, e a Dentro la notizia ha raccontato i dettagli di quell'incontro: "È andato bene e si è svolto nella massima serenità", afferma il legale. "I bambini sono stati felici di vedere la mamma. La mamma è stata assolutamente serena, si è presa cura dei suoi bambini e li ha coccolati, come è giusto che sia".