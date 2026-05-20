La puntata di Racconto di una notte, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), andate in onda mercoledì 20 maggio è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Nel video qui sopra, potete vedere la puntata del 20 maggio di Racconto di una notte.
Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi di Racconto di una notte saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Mahir convince Canfeza e sua madre ad andare a mangiare in un posto tipico. I tre si divertono molto e, per un momento, riescono a mettere da parte tutti i loro problemi.
Tutt’altra atmosfera si respira invece a casa Yilmaz: Afet e Asaf devono trovare il modo di convincere Mahir a tornare da loro entro tre giorni, ma l’arrivo a sorpresa di Cabir cambia tutto.
L’uomo, infatti, scopre che Mahir è andato via e, come avvertimento, ferisce Ferman a una gamba con un colpo d’arma da fuoco.
Nel frattempo, Selim non ha alcuna intenzione di arrendersi.
TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE
Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google