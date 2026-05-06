"Alla faccia del segreto istruttorio - commenta in diretta a Dentro la Notizia Liborio Cataliotti, avvocato di Andrea Sempio - Perché ho appena lasciato il mio cliente e avevamo tutti il telefono spento, quindi questa informazione non può essere trapelata da noi". Il legale parla poi delle nuove intercettazioni di Sempio delle quali sarebbe venuto a conoscenza oggi: "La rappresentazione è avvenuta solo oralmente , senza la possibilità di ascoltare nessun audio . Noi preferiamo non commentare queste risultanze, ma confrontarci con le stesse non appena avremo in mano le trascrizioni. Il cliente ritiene di essere in grado di spiegare , una volta ascoltati gli audio e una volta fatto appello alla sua memoria".

La puntata di mercoledì 6 maggio di Dentro la Notizia si apre con le ultime news sul delitto di Chiara Poggi a Garlasco . Proprio il 6 maggio si è svolto l'atteso interrogatorio di Andrea Sempio , durante il quale sarebbero emerse della nuove intercettazioni. Negli audio intercettati dalle forze dell'ordine, si sentirebbe Sempio dire tra sé e sé di aver visto un presunto video di Chiara Poggi e Alberto Stasi.

L'avvocato Cataliotti continua: "Noi abbiamo passivamente ascoltato questa narrazione che verrà condensata in uno scritto che ci verrà consegnato. Vedremo se nelle intercettazioni Sempio stava commentando il racconto di qualcun altro, come un podcast, o se stava interloquendo con qualcun altro. Oggi abbiamo visto la rappresentazione parziale che il mio assistito dice di poter spiegare. Gli audio sono solo stati letti, non abbiamo le trascrizioni".

Tra le ultime news che riguardano il caso del delitto di Garlasco, anche gli oltre 3mila post che sarebbero stati pubblicati da Andrea Sempio tra il 2009 e il 2016 su un forum dedicato alla seduzione, dove l'uomo avrebbe scritto con il nickname "Andreas".

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