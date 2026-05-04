Nelle conversazioni online, Andrea Sempio avrebbe scritto: "Seguo questo forum da parecchi mesi e credo sia arrivato il momento di uscire dall'ombra e darsi da fare. Ho quasi 22 anni e con le donne sono arrivato al massimo a qualche bacio. Caratterialmente son sempre stato simpaticamente str***o. Questo ha sempre attratto le hot babe fino a un certo punto, ma non ho mai avuto il coraggio di spingermi oltre".

Dopo la riapertura delle indagini sul delitto di Chiara Poggi a Garlasco , Mattino Cinque trasmette le chat che Andrea Sempio avrebbe pubblicato tra il 2009 e il 2016 su un forum dedicato alla seduzione , dove usava il nickname "Andreas". I messaggi sarebbero oltre 3000 in totale.

Sempio avrebbe parlato di un'unica esperienza di innamoramento, collocata tra i 18 e i 20 anni, esattamente il periodo in cui avviene l'omicidio di Garlasco, quando l'indagato aveva 19 anni. In un post del 2010, avrebbe scritto: "L'unica volta in cui mi sono innamorato, da cui poi è nata una one-itis di quasi 2 anni, è capitato in un momento oscuro della mia vita tra i 18 e i 20". "Andreas descrive quella che lui stesso definisce come una fantasia più che un vero sentimento: "Ero innamorato di una fantasia più che della ragazza in sé. Non siamo mai andati oltre il ciao e due battute".

Tra gli elementi analizzati dagli inquirenti figurerebbero le affermazioni di Sempio circa il suo approccio alle donne e, specificamente, alle ragazze più mature: "Provo attrazione perlopiù per ragazze più grandi di me".

Una frase in particolare emergerebbe dal materiale sequestrato e presentato agli inquirenti come particolarmente significativa: "Lo stupro è la dimostrazione pratica della forza del maschio". Questo virgolettato, insieme agli altri messaggi, sarebbe considerato dalla Procura di Pavia come elemento rilevante per comprendere il contesto psicologico in cui Sempio potrebbe aver agito.

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