Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
Dentro la Notizia
CRONACA28 ottobre 2026

Avvelenate con la ricina, l'avvocato di Gianni Di Vita: "Non credo sarà mai indagato"

A Dentro la notizia, le dichiarazioni di Vittorino Facciolla, il legale di Gianni Di Vita, marito e padre di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, morte a dicembre dopo un sospetto avvelenamento da ricina
Condividi:

A Dentro la notizia le ultime notizie sul caso di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, le due donne morte per presunto avvelenamento da ricina lo scorso dicembre, in provincia di Campobasso, durante le festività natalizie.

In collegamento in diretta con la trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi Vittorino Facciolla, l'avvocato di Gianni Di Vita, marito e padre delle due donne decedute per sospetto avvelenamento da ricina. "Non credo che Gianni sarà mai indagato - esordisce il legale, che commenta poi le interviste rilasciate a Dentro la notizia dal padre e dalla zia di Antonella - C'è una parte dell'intervista al signor Salvatore che condivido parola per parola, ovvero che non credo che si possa fare una cosa del genere per una donna. Sono delle interviste fatte a due persone ultraottantenni, probabilmente anche molto condizionate".

Vittorino Facciolla, il legale di Gianni Di Vita
Vittorino Facciolla, il legale di Gianni Di Vita

Riguardo ai presunti tradimenti di Gianni Di Vita dei quali tanto si è parlato, l'avvocato Facciolla dichiara: "Mi sembra che le fantasie stiano prendendo sempre più piede. Gianni non ha mai negato o tardivamente affermato rapporti d'amicizia con chicchessia. Questo è un aspetto che dovreste considerare certezza assoluta. Gianni ha messo a disposizione il suo telefono da aprile, 10 mesi fa, se ci fossero stati altri rapporti, diversi o da attenzionare, sarebbe emerso da subito, immediatamente, non è che bisogna aspettare il testimone tascabile, a disposizione. Mi sembra una narrazione spinta, ingiustificata e francamente falsa".


TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi ai preferitiSegui su Discover
I più visti del giorno

Leggi anche