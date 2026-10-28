In collegamento in diretta con la trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi Vittorino Facciolla, l'avvocato di Gianni Di Vita, marito e padre delle due donne decedute per sospetto avvelenamento da ricina. "Non credo che Gianni sarà mai indagato - esordisce il legale, che commenta poi le interviste rilasciate a Dentro la notizia dal padre e dalla zia di Antonella - C'è una parte dell' intervista al signor Salvatore che condivido parola per parola, ovvero che non credo che si possa fare una cosa del genere per una donna. Sono delle interviste fatte a due persone ultraottantenni, probabilmente anche molto condizionate".

Riguardo ai presunti tradimenti di Gianni Di Vita dei quali tanto si è parlato, l'avvocato Facciolla dichiara: "Mi sembra che le fantasie stiano prendendo sempre più piede. Gianni non ha mai negato o tardivamente affermato rapporti d'amicizia con chicchessia. Questo è un aspetto che dovreste considerare certezza assoluta. Gianni ha messo a disposizione il suo telefono da aprile, 10 mesi fa, se ci fossero stati altri rapporti, diversi o da attenzionare, sarebbe emerso da subito, immediatamente, non è che bisogna aspettare il testimone tascabile, a disposizione. Mi sembra una narrazione spinta, ingiustificata e francamente falsa".





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