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CRONACA07 ottobre 2026

Avvelenate con la ricina, il padre di Antonella Di Ielsi parla dei presunti tradimenti

A Dentro la notizia, le dichiarazioni di Salvatore, il padre di Antonella Di Ielsi, morta a dicembre insieme alla figlia Sara Di Vita dopo un sospetto avvelenamento da ricina
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A Dentro la notizia le ultime notizie sul caso di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, le due donne morte per presunto avvelenamento da ricina lo scorso dicembre, in provincia di Campobasso, durante le festività natalizie.

Vincenzo Rubano, l'inviato della trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi ha raggiunto Salvatore, il padre di Antonella Di Ielsi. L'uomo ha parlato di Gianni Di Vita, marito di Antonella e papà di Sara: "Sta come sta, non lo so... Colpevole o non colpevole, come dovrebbe stare?".

Salvatore Di Ielsi
Salvatore Di Ielsi

Salvatore Di Ielsi sembra poi parlare dei presunti tradimenti di Gianni Di Vita: "Intanto è successo, perché è successo, magari per una schifezza, queste schifezze... Per una donna si deve arrivare a questo? La moglie, caso mai, avrebbe dovuto fagliene, per quello che ho saputo io, già parecchi anni fa, a lui. Io dal principio, è un pensiero che mi facevo io. Sicuro è che lui di sua spontanea volontà, non è possibile che abbia fatto tutto da solo, sapendo cosa c'era intorno, però è stato coinvolto".

Il padre di Antonella Di Ielsi continua a parlare del marito della figlia: "Io l'ho chiamato 'il bravo fesso': è bravo ma è anche fesso. Poi lo sapete come siamo noi uomini...".

Salvatore Di Ielsi aveva già parlato del genero qualche tempo fa, sempre ai microfoni di Dentro la notizia. "Non mi fido di Gianni", aveva dichiarato l'uomo.


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