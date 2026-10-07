Vincenzo Rubano, l'inviato della trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi ha raggiunto Salvatore, il padre di Antonella Di Ielsi. L'uomo ha parlato di Gianni Di Vita, marito di Antonella e papà di Sara: "Sta come sta, non lo so... Colpevole o non colpevole, come dovrebbe stare?".

Salvatore Di Ielsi sembra poi parlare dei presunti tradimenti di Gianni Di Vita: "Intanto è successo, perché è successo, magari per una schifezza, queste schifezze... Per una donna si deve arrivare a questo? La moglie, caso mai, avrebbe dovuto fagliene, per quello che ho saputo io, già parecchi anni fa, a lui. Io dal principio, è un pensiero che mi facevo io. Sicuro è che lui di sua spontanea volontà, non è possibile che abbia fatto tutto da solo, sapendo cosa c'era intorno, però è stato coinvolto".

Il padre di Antonella Di Ielsi continua a parlare del marito della figlia: "Io l'ho chiamato 'il bravo fesso': è bravo ma è anche fesso. Poi lo sapete come siamo noi uomini...".

Salvatore Di Ielsi aveva già parlato del genero qualche tempo fa, sempre ai microfoni di Dentro la notizia. "Non mi fido di Gianni", aveva dichiarato l'uomo.





TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE