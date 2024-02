Darwin Giovanni 8.7 contro Darwin Story è la sfida dell'ultima puntata di Ciao Darwin 9: ecco come rivedere la puntata e cosa è successo

Il passato e il presente di Ciao Darwin sono al centro dell'ultima puntata di Ciao Darwin 9, andata in onda venerdì 23 febbraio in prima serata su Canale 5. Le squadre di Darwin Giovanni 8.7 e Darwin Story si sfidano per decretare l'ultima categoria umana di questa edizione.

Qui sopra è possibile rivedere l'ultima puntata di Ciao Darwin in streaming su Mediaset Infinity.

Ciao Darwin: cosa è successo nell'ultima puntata

Paolo Bonolis

All'inizio della puntata, Paolo Bonolis annuncia una sorpresa: Madre Natura e Padre Natura scendono insieme la scalinata della trasmissione.

Le due squadre si affrontano tra prove canore, sfilate e accesi confronti. La prima sfida, quella canora, presenta le ragioni delle due squadre al pubblico grazie anche ai capitani Alex Belli e Daniela Martani.

Dopo la sfida del Genodrome, nel Viaggio nel tempo, due concorrenti si trovano a dover svolgere alcune sfide ambientate nel mondo dei pirati.

Nella prova di coraggio, due concorrenti affrontano alcune sfide fisiche durante le quali dovranno imitare delle opere d'arte famose con il proprio corpo.

Infine, il momento del defilé del programma al quale partecipano anche i capisquadra Alex Belli e Daniela Martani nella categoria "in discoteca".

Chi ha vinto l'ultima puntata di Ciao Darwin?

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE