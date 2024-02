All'inizio dell'ultima puntata di Ciao Darwin 9 in onda venerdì 23 febbraio, Paolo Bonolis presenta le due squadre che rappresentano il presente e il passato della trasmissione.

Da una parte la squadra Darwin Giovanni 8.7, capitanata da Alex Belli, e dall'altra Darwin Story, guidata da Daniela Martani.

Daniela Martani: chi è, anni, lavoro, carriera

Daniela Martani, 50 anni, è nata il 18 maggio 1973 a Roma ed è una showgirl, attivista e conduttrice radiofonica.

Da giovane sogna di entrare nel mondo della spettacolo e inizia a lavorare come hostess di volo. Nel 2009 diventa una concorrente della nona edizione del Grande Fratello. Nello stesso anno, fa parte del cast della quarta edizione de La fattoria.

Lavoro come opinionista in tv e come conduttrice radiofonica dal 2017. Nel 2021 torna come concorrente di un reality partecipando come naufraga a L'Isola dei Famosi.

Alex Belli: chi è, anni, lavoro, carriera, moglie

Alex Belli, all'anagrafe Alessandro Gabelli, nasce il 22 dicembre 1982 a Parma e ha 41 anni. È un attore, modello e personaggio televisivo.

Inizia la sua carriera come modello, sfilando per i più importanti marchi di alta moda in giro per il mondo da Gianfranco Ferré a Giorgio Armani.

Successivamente, lavora anche come attore di teatro, cinema e tv: nel 2009 viene scelto per recitare nella soap opera di Canale 5 CentoVetrine nel ruolo di Jacopo Castelli.

Nel 2015 è un naufrago de L'Isola dei Famosi mentre nel 2021 è uno dei protagonista della sesta edizione del Grande Fratello Vip.

È stato sposato con la modella Katarina Raniaková dal 2013 al 2017. Successivamente ha avuto una relazione con Mila Suarez e con Delia Duran. Quest'ultima è entrata come concorrente nella Casa del GF Vip dopo l'amicizia tra Alex Belli e Soleil Sorge.

