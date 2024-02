Ciao Darwin, la sfilata di Alex Belli e Daniela Martani

Ultima sfilata di questa edizione di Ciao Darwin 9 andata in onda nella puntata di venerdì 23 febbraio. La sfida vede confrontarsi la squadra di Darwin Giovanni 8.7 e Darwin Story, capitanati rispettivamente da Alex Belli e Daniela Martani.

Per la categoria "in discoteca", i due capitani sfilano in passerella. Alex Belli sfoggia un pantalone e un giacchetto di pelle. "Molto rock, vestito in maniera torbida in tutta la sua mascolinità. Tutto di pelle", spiega Paolo Bonolis.

La risposta di Darwin Story arriva con Daniela Martani. Paolo Bonolis presenta l'abito indossato dalla capitana: "Risposta confettosa di Daniela Martani. Si propone in questa veste vagamente fanciullesca ed è pronta per una serata con questa abito fresco che nasconde il desiderio".

Le due squadre si confrontano anche nella categoria intimo femminile e intimo maschile.

