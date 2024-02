Nell'ultimo appuntamento di Ciao Darwin 9 in onda venerdì 23 febbraio in prima serata su Canale 5, Paolo Bonolis annuncia un ingresso inedito all'inizio della puntata.

"C'è bisogno di lei, ma visto che la specie si deve riprodurre c'è anche bisogno di lui: Padre e Madre Natura", dichiara il conduttore accogliendo la modella Orian Ichaki nel ruolo di Madre Natura e il modello Lukasz Zarazowski nelle vesti di Padre Natura.

Ciao Darwin, chi è Padre Natura

Nell'ultima puntata di Ciao Darwin 9, Lukasz Zarazowski torna a vestire i panni di Padre Natura. Il modello aveva già percorso la scalinata della trasmissione nella sesta puntata di Ciao Darwin che vedeva sfidarsi le Milf contro le Teen.

Personal trainer e lifestyle coach, Lukasz Zarazowski è nato a Varsavia. È stato tra i finalisti di Mister Polonia nel 2017 e ha iniziato a lavorare prima come modello e poi come attore.

Madre Natura, chi è nell'ultima puntata

Orian Ichaki è una modella e attrice nata a Herzliya, in Isreale, ma negli ultimi anni si è trasferita in Italia per motivi di lavoro.

La modella ha ricoperto il ruolo di Madre Natura durante le sfide Cornuti contro Amanti e Stellati contro Trattorie.

Con quasi 40 mila follower su Instagram, diventa nota grazie a delle campagne pubblicitarie per importanti brand di moda, di cui è stata testimonial. Inoltre gestisce un marchio di gioielli insieme al fratello Ran.

La vita sentimentale di Orian è stata oggetto di interesse mediatico: nel 2022 è stata fidanzata con il rapper Hell Raton e, successivamente, alcuni rumors hanno parlato di una relazione con Federico Rossi, ex Benji&Fede, ma lei ha sempre smentito. Orian Ichaki è figlia della terapista Roital More e dell'imprenditore Guy Ichaki.

