Elodie alla presentazione del calendario Pirelli che la vede protagonista

Martedì 12 novembre è stata presentata al Natural History Museum di Londra la nuova edizione del calendario Pirelli che vede tra i protagonisti anche un'artista italiana di successo, Elodie. La cantante era presente all'evento accompagnata dal fidanzato Andrea Iannone.

Per la 51 edizione del celebre calendario è stato chiamato Ethan James Green, fotografo statunitense classe 1990, autore degli scatti che segnano un ritorno al nudo e una celebrazione della diversità. Le fotografie sono state realizzate tra maggio e giugno sulle spiagge dell’Historic Virginia Key Beach Park di Miami e in uno studio adiacente.

A proposito del calendario Pirelli, Elodie aveva dichiarato di aver realizzato un sogno. "Non credevo che tra le italiane potessero scegliere me, era un sogno, ma affrontato come faccio io: senza che diventi un'ossessione, continuando a vivere la quotidianità insieme a persone che mi fanno stare bene. Fiduciosa che il sogno prima o poi si avveri", ha detto la cantante e attrice, 34 anni, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera.