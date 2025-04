Uno scherzo innocente di Lucia Testa innervosisce Giorgia Villa

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

Un’altra giornata si è conclusa nella Casa delle Coppie. Mentre tutti gli altri concorrenti si preparano per andare al letto, Lucia e Giorgia sistemano la zona Living, scambiandosi qualche battuta. Con la sua tipica ironia napoletana, Lucia prende in giro l’atleta per il giubbotto di Antonino che indossa, scherzando: “Te lo metti anche come cuscino?” Giorgia ci ride su, accettando apparentemente il gioco con un sorriso.

Raggiungendo poi la zona dell’antibagno, dove si trovano anche Irma e Laura, la compagna di team le domanda come mai non si sia ancora cambiata per la notte. Lucia, continuando con il suo tono ironico, allude al fatto che Giorgia non voglia togliersi il giubbotto del ragazzo: “Adesso dorme così,” esclama divertita. A quel punto Irma rincara la dose: “Ma veramente ti sei innamorata?”.

Giorgia, visibilmente infastidita, prova a chiudere il discorso, invitando le ragazze a non creare fraintendimenti: “Mi fate passare per quello che non sono”, afferma decisa, sfilandosi il giubbotto. Lucia, accorgendosi del disagio, prova a rassicurarla con un abbraccio, spiegandole che si trattava solo di una battuta innocente, ma Giorgia, ormai contrariata, si allontana dalla stanza.

In suo supporto interviene Irma, che si mette nei panni dell’amica e prende le distanze dall’atteggiamento della sorella. Anche Laura si inserisce nella conversazione, con il suo solito tono ironico, facendo notare come la situazione sia diventata paradossale: Irma, infatti, si ritrova ad andare contro Lucia empatizzando con Giorgia.

Una volta tornata la ragazza, Lucia – prima di ritirarsi nella sua stanza per la notte – ci tiene ancora a ribadirle che il suo fosse solo uno scherzo benevolo, senza alcuna malizia.

Rimasta poi sola con le sorelle Boccoli, Giorgia racconta l’accaduto, ripercorrendo quanto appena successo e commentando anche Antonino: “Che poi sia un bel ragazzo penso sia oggettiva come cosa, però finisce lì” specifica categorica. E conclude con fermezza: “Io non guardo nessuno. Però loro si divertono a prendermi in giro".

Una volta a letto, Giorgia confida a Laura quanto le manchi il suo fidanzato, anche nei gesti più semplici della vita quotidiana: “In questo momento vorrei avere Matteo qui e guardare un film, come facciamo tutte le sere”. Tornando sull’episodio avvenuto poco prima, sottolinea che le battute su Antonino l’hanno infastidita, perché sa che il fidanzato la guarda da casa e non vuole che possa fraintendere, né desidera sentirsi a disagio davanti ad Antonino e agli altri: “Se no poi anche in casa non riesco più a comportarmi in modo normale". Laura la rassicura con dolcezza: “Tu ti comporti benissimo”.

Tra scherzi innocenti e sensibilità diverse, The Couple - Una Vittoria per Due continua a raccontare ogni giorno anche la convivenza tra i concorrenti, fatta di complicità, emozioni e inevitabili confronti.