Tutti contro tutti: una sfida per le coppie

Una prova a quiz porta sei coppie a sfidarsi per accaparrarsi l'opportunità di essere immuni

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

La sfida di questa sera è molto ardita e sembra mettere in difficoltà i concorrenti dopo i piccoli errori commessi durante la scorsa puntata di The Couple - Una vittoria per due. Le coppie hanno ricevuto delle dispense da cui studiare domande di diversi argomenti, dalla letteratura fino all'astronomia.

Tutti contro tutti, i concorrenti si sfidano affidando alle coppie avversarie argomenti di studio. Ilary Blasi convoca per questa prima manche i fratelli Mileto, Manila e Stefano e le sorelle Boccoli. Ogni coppia pesca due argomenti , cercando di assegnare quello più spinoso alla coppia che temono di più o che ritengono meno preparata. Se una coppia riesce a rispondere correttamente totalizza un punto, in caso contrario il punto viene conquistato dalla squadra che ha indirizzato la domanda. Iniziano i due giovani pugliesi, i quali, però, falliscono nella loro missione: le sorelle Boccoli e la coppia di sposi rispondono correttamente alle domande.

Seguono, nella scelta degli argomenti, Brigitta e Benedicta che mettono in difficoltà i due fratelli, conquistando il loro punto, mentre Manila e Stefano portano a casa un altro punto. Sono proprio loro a dover scegliere i prossimi argomenti e le rispettive coppie. Destino simile per i due sposi, conquistano il punto dei fratelli Mileto, mentre le sorelle Boccoli rispondono correttamente.

L'ultima parte della sfida consente alle coppie di ribaltare il risultato, ognuno sceglierà un argomento cercando di conquistare due punti in caso di vittoria, altrimenti i punti verranno assegnati alle altre squadre. Nonostante questo tentativo la classifica non cambia: le coppie che si qualificano per la prossima sfida sono le sorelle Boccoli e Manila e Stefano. Danilo e Fabrizio perdono, invece, l'occasione di diventare immuni questa sera.

La seconda manche vede protagonisti Laura e Giorgia, Irma e Lucia e Antonino e Andrea. Sono proprio i due uomini ad aprire i giochi e sfidano prima Laura e Giorgia, che perdono il loro punto, e poi le sorelle Testa, che conquistano il primo giro.

Irma e Lucia sono le prossime ad affidare i quesiti: Laura e Giorgia riescono, con enorme gioia, a rifarsi e conquistare un punto, mentre Antonino e Andrea falliscono portando le sorelle in vetta alla classifica di questa manche. In seguito, Laura e Giorgia sfidano prima Irma e Lucia che difendono la loro posizione, poi Antonino e Andrea che conquistano un nuovo punto.

L'ultimo giro potrebbe cambiare le sorti non solo di queste coppie, ma anche delle precedenti. Andrea e Antonino iniziano questa manche e conquistano due punti. Irma e Lucia, invece, falliscono questa chance donando alle altre due coppie un punto ciascuno. Laura e Giorgia conquistano i loro due punti cambiando le sorti di questa seconda parte della sfida.

Per contro, le quattro coppie che si sfideranno per l'immunità sono Antonino e Andrea, Manila e Stefano, Laura e Giorgia e le sorelle Boccoli. Chi di loro riuscirà a scampare le Nomination e continuare la strada verso la cassaforte che contiene un milione di euro?