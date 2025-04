Torna il sereno tra le sorelle Boccoli

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

Scintille tra le sorelle Boccoli

The Couple - Una Vittoria per Due non smette mai di mettere alla prova tutte le coppie in gara.

Dopo la prova di memoria, le tensioni interne non scoppiano solo tra Giorgia e Laura, ma anche tra le sorelle Boccoli.

Benedicta, infatti, non ha per niente apprezzato il modo in cui Brigitta ha affrontato la prova, lasciando tutto il lavoro a lei e mostrandosi poco collaborativa.

Nella Living Room, in attesa dell’esito della sfida e della proclamazione delle due coppie vincitrici, una semplice domanda su cosa sia successo tra di loro fa scaturire un diverbio acceso.

Benedicta chiede a Brigitta se preferisce parlarne davanti a tutti o in separata sede; la sorella, senza esitare, la invita a procedere.

L'attrice di teatro ribadisce il suo punto di vista su quanto accaduto nella White Room, accusandola di non aver collaborato e di essere partita già prevenuta, convinta di non essere in grado di affrontare la sfida.

“Ho detto che non ero sicura di quello che vedevo” precisa Brigitta, accusandola a sua volta di esagerare nella ricostruzione dei fatti.

Il loro fastidio reciproco, però, affonda le radici nei giorni precedenti: le due hanno un modo diverso di vivere la competizione.

La sorella minore accusa Brigitta di esagerare nell’incitarla durante le prove e la invita a “darsi una calmata". “Non mi do una calmata" risponde subito Benedicta, sottolineando che il senso del gioco è proprio affrontare le prove per vincerle, per poi lamentarsi dell'atteggiamento della sorella che appare già rassegnata di fronte ad ogni nuova sfida.

“Ma il mio è un gioco! E tu, che sei tanto ironica, dovresti capirlo. Io mi prendo in giro” ribatte Brigitta, accusandola a sua volta di averla trattata male durante la prova. Benedicta non ci sta, lascia la stanza e si congeda con un commento amaro: “Complimenti".

Rimasta da sola, Brigitta cerca di spiegarsi al gruppo: “Io le ho detto: ‘Scusami Benny, non lo so. Non ho capito niente. Non mi ricordo niente. Alzo le mani". E precisa: “Mi sono anche messa a ridere di me stessa".

La tensione emotiva però è forte, e Brigitta scoppia in lacrime, dispiaciuta per la discussione appena avuta con la sorella. A consolarla arrivano subito Manila e Danilo, che la stringono in un abbraccio, ricordandole: “Questo è un gioco. A volte si vince, altre si perde. È un’altalena continua".

Il confronto verso il chiarimento

Terminata la cena, in silenzio, le due si alzano e, mano nella mano, si dirigono verso la loro stanza, nella speranza di chiarirsi lontano dalle altre coppie.

Raggiunta la camera, si abbracciano stringendosi forte: un gesto per ricominciare. Brigitta, in lacrime, non nasconde il suo dispiacere: “Io sto male a litigare con te".

Benedicta le fa notare che da due giorni la sorella sembra cambiata: “Percepisco una tua distrazione. Continuo a farti forza, ma ti sento distante".

Le spiega poi che, sentendola ripetere di continuo che sono scarse nel gioco, finisce inevitabilmente per deconcentrarsi: “Non è da te questa cosa" aggiunge.

Brigitta cerca di spiegarle che il suo è solo un gioco che fa su loro stesse. L’attrice di teatro prova a ridarle forza, ricordandole che, se hanno vinto l’immunità durante la seconda puntata, è stato solo grazie alla sua determinazione che ha condotto il gioco.

Riguardo alla prova appena conclusa, ammette: “Non avendo un’idea chiara, ti sei persa e continuavi a spostare le mie carte, e io mi sono innervosita perché mi sembrava di andare allo sbaraglio e non capivo il perché".

Brigitta prova a chiarire: “Il fatto che in questi giorni io sia un po’ giù non significa che non sia concentrata: riesco a separare molto bene le cose". Le spiega quindi il suo errore di valutazione nella prova di memoria: “Facciamo tutto e due tutto, perché magari a te restano impresse alcune cose e a me altre".

Confessa infine di essersi confusa nella scelta se memorizzare i colori o i volti dei compagni. Benedicta la rassicura: da lei non pretende perfezione, ma solo concentrazione.

“Mi è dispiaciuto che ti sia innervosita con me" ribadisce Brigitta, aggiungendo: “Nulla ha più valore del nostro rapporto".

Benedicta ammette di esserci rimasta male per come si è svolto il loro confronto davanti a tutti, su invito della sorella. Avrebbe preferito parlarne subito in privato: “Speravo che tu rispondessi proponendo di parlarne vis a vis".

Sottolinea poi che non le chiederebbe mai di cambiare il suo atteggiamento o di smettere di ironizzare, ma solo di evitare di farlo poco prima di una prova: “Dieci minuti prima dei giochi non scherzare, fai come in puntata e dammi quella sicurezza lì, altrimenti ti perdi e mi perdo anch’io” le chiede, cercando un compromesso.

“Non volevo litigare, mi sono solo innervosita” chiarisce infine, prima di riabbracciarla forte per suggellare la pace ritrovata.