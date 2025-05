Sfide ed emozioni: una nuova puntata è in arrivo

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

Torna questa sera, domenica 4 maggio, un nuovo appuntamento in prima serata su Canale 5 di The Couple - Una Vittoria per due.

Ilary Blasi, affiancata dagli opinionisti Francesca Barra e Luca Tommassini, vi aspetta per commentare la settimana e le diverse sfide che le sette coppie rimaste in gara dovranno affrontare.

Previste quattro prove per gli agguerriti concorrenti, sempre più intenzionati a vincere il milione. La tensione nella Casa delle Coppie si fa sentire e gli equilibri sono mutevoli. Come sempre, in palio ci sono le chiavi, fondamentali per aumentare le possibilità di aggiudicarsi il montepremi.

Una sorpresa attende Laura Maddaloni che, dopo settimane, potrà riabbracciare le sue figlie. Non mancherà il racconto della sua storia, costellata di successi e momenti toccanti.

Per finire, il verdetto del televoto: chi tra Jasmine e Pierangelo e Lucia e Irma dovrà abbandonare definitivamente il gioco?

Per scoprirlo sintonizzatevi stasera in prima serata su Canale 5. Non mancate!