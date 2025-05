Manila Nazzaro e Stefano Oradei: il primo anniversario d'amore

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

The Couple - Una vittoria per due è luogo di incontro di squadre, di concorrenti di coppie che insieme giocano e lottano per un solo obiettivo: vincere il milione. Tuttavia, una coppia è legata sentimentalmente, nella vita come nel gioco, nella relazione come nel destino: Manila e Stefano.

Fra desideri espressi e sogni ancora da realizzare, il duo si è incontrato poco tempo fa, qualche anno, si sono innamorati, con un colpo lesto di fulmine che ha folgorato i loro cuori. Oggi, 4 maggio, ricorre il loro primo anniversario, il primo anno da sposati, da quel giorno in cui hanno realizzato il primo passo di una vita insieme.

In giardino, Stefano riserva una dolce sorpresa a Manila, le regala dei fiori, la abbraccia, la finge a sé e la bacia. Manila è commossa, felice, sempre più innamorata: "A noi, ti amo" dice con emozione e poi nelle sue mani trova una lettera. Pensieri d'amore che Stefano le ha donato. Felice la coppia si abbraccia sotto il cielo, con la speranza di avere tanti giorni come questi, tanti giorni da festeggiare, insieme.