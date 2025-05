Gli avvertimenti di Stefano Oradei a Pierangelo Greco

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

Dall'ultima puntata fino a oggi, i rapporti tra Stefano e Antonino non sono migliorati, anzi serpeggia un sentimento di astio tra i due. Il ballerino, in particolare, non sembra fidarsi dei comportamenti cordiali di Antonino e, a tal proposito, mette in guardia anche Pierangelo.

Gli consiglia di stare attento, ha notato degli avvicinamenti sospetti. Sicuramente anche lui e Jasmine se ne saranno accorti, sono due ragazzi svegli.

Pierangelo apprezza il consiglio, ormai ha capito di non potersi fidare di nessuno e sta con mille occhi aperti.

Sempre mosso dal bene che vuole ai ragazzi, Stefano insiste a dire che Antonino si sta dimostrando incoerente. Fino a poche settimane fa nemmeno si avvicinava a Pierangelo poi, improvvisamente e come se nulla fosse, ha cominciato a ronzargli attorno. Manila appoggia la teoria del marito: sembra proprio che il concorrente stia mettendo in atto una precisa strategia.

Pierangelo confessa che non si sarebbe mai aspettato un simile avvicinamento, ma crede faccia anche un po' parte dell'evoluzione del gioco.

Alla conversazione si unisce Andrea che viene ricoperto di complimenti dalla coppia. Lo trovano un ragazzo speciale e super partes, al contrario di Antonino che considerano maleducato. Secondo marito e moglie, l'hair stylist avrebbe tolto loro addirittura il saluto.

Andrea prova a difendere il proprio compagno di squadra, spiega che soffre la mancanza della famiglia. Manila non lo giustifica, anzi si chiude sempre di più e nega la possibilità di un confronto.

Appare chiaro ormai che nella Casa delle Coppie si siano formati due schieramenti e nessuna delle due parti sembra disposta a fare un passo indietro. Il milione in palio fa gola e ogni coppia farà di tutto per conquistarlo!