Settimana 4: il riepilogo delle chiavi prima della puntata

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

Dei sogni malinconici sembrano aver turbato il sonno di Jasmine che si risveglia con un affettuoso pensiero per il suo papà.

La ragazza, confidandosi con Laura, esprime tutto la sua sofferenza. Ha nostalgia di casa e le manca la sua famiglia.

Laura l'abbraccia quando Jasmine crolla in lacrime. Prova a consolarla, è normale provare certi sentimenti quando si ha un rapporto così stretto con il proprio padre.

Jasmine ha tenuto tutto dentro, ma non va bene, alle volte è necessario sfogarsi. Allo stesso tempo, la donna la tranquillizza: manca poco alla fine, potrà riabbracciarlo presto.

Pierangelo si unisce alla conversazione e dà tutto il proprio sostegno all'amica. Sicuramente il papà sarà fiero di lei.

Laura concorda con il ragazzo, Jasmine, assieme al suo compagno di squadra, ha fatto un bel percorso. I due si sono dimostrati leggeri e simpatici, hanno vissuto ogni angolo della Casa delle Coppie in maniera corretta e appropriata.

Jasmine e Pierangelo hanno fatto tutto ciò che c'era da fare, sembrano nati per vivere in un contesto simile. Si sono divertiti, sono riusciti a recuperare rapporti che sembravano ormai incrinati, hanno battuto un'altra coppia in Nomination.

Sono stati perfetti e devono essere orgogliosi. Soprattutto Jasmine che è una giovane bella, in gamba ed educata. Per godersi i propri genitori avrà tutto il tempo, adesso deve solo pensare a divertirsi.

La ragazza si asciuga le lacrime, consolata da tutto quell'affetto. Dopo il momento di sconforto, è pronta a tornare alla sua naturale leggerezza.