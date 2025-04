Previsioni sulle strategie delle altre coppie

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

A The Couple - Una vittoria per due le strategie di gioco la fanno da padrone! Ritrovatisi nella stanza blu, Jasmine, Pierengelo, Laura e Giorgia parlano di come immaginano si evolverà la situazione all'interno della Casa delle Coppie.

Secondo Laura, le sorelle Testa vengono considerate forti nei giochi e non ne le televoto, per questo potrebbero facilmente finire in Nomination.

Jasmine ormai teme chiunque all'interno del gioco, se dovesse salvarsi domani, vorrebbe non scontrarsi con nessuna delle coppie.

"Io non mi fido di nessuno" dice Laura, convinta che tutti stiano combattendo con le unghie e con i denti. Giorgia concorda, da questa settimana bisogna pensare solamente a sé stessi, senza badare all'amicizia.

Jasmine non è d'accordo, ancora si può evitare di nominare le persone a cui si è più affezionati. Laura ipotizza di rimanere in pochi, in quel caso non parlerebbe apertamente di strategia con nessuno. Alla fine è solo un gioco, non è la vita.

Le strategie, quindi, sono le più disparate: chi avrà ragione? Coloro che faranno di tutto per vincere oppure le coppie che si lasceranno guidare dalla sorte?