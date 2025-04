Crepe e dissapori fra le coppie: c'è aria di crisi?

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

Forse la vera sfida di The Couple – Una vittoria per due è riuscire a mantenere la calma, a tenere a bada la tensione. Non vincere le sfide, ma riuscire a superarle senza che queste lascino una traccia nelle coppie. In queste settimane, i sedici concorrenti sono stati sottoposti a diverse sfide, prove e competizioni e queste si sono riversate anche sull'equilibrio delle coppie, due in particolare: Laura e Giorgia e Jasmine e Pierangelo.

Le prime soffrono, forse, dell'essere una coppia nata nel gioco, che deve ancora conoscere limiti e potenzialità. Laura afferma: "In lei ho visto la me stessa di vent'anni fa, ho dovuto essere io quella più calma, ma abbiamo perso le staffe. È stato un attimo". "Giorgia, risceglieresti Laura?" chiede la conduttrice alla giovane atleta, che con sincerità risponde: "Sì, Laura mi ha fatto comprendere che c'è un mondo oltre la perfezione e devo ringraziarla. Lei mi fa tranquillizzare".

Francesca Barra, però, ritiene che il consiglio di Laura alla sua compagna non sia del tutto corretto per questo gioco: limitare la competitività è davvero necessario? La judoka ammette che essere competitivi è quanto più necessario in questo gioco, ma la realtà è che, alla volta, è meglio arrendersi e godersi il momento e non voler vincere a tutti i cosi.

Pierangelo e Jasmine, invece, dopo le accuse reciproche, ammettono che la pressione li ha messi l'uno contro l'altra, ma l'uno nell'altra ritrova famiglia, amicizia, casa e supporto. Non basta una sfida a spezzare questa coppia, né le altre. La strada per aprire la cassaforte è ancora lunga, ma nessuna squadra vuole mollare la presa.