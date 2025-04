Il grande amore di Manila Nazzaro e Stefano Oradei

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

L'amore tra Manila e Stefano è scoppiato all'improvviso come una supernova: in un cielo oscuro, i due hanno trovato la luce l'uno nell'altra.

Incontratisi a un premio, i loro sguardi si sono incrociati ed è sbocciato l'amore. Entrambi sostengono di aver avuto un colpo di fulmine.

Dopo essersi sposati, hanno creato una famiglia meravigliosa. I due vivono con i figli di Manila e vorrebbero allargare il loro nucleo famigliare con una nuova nascita.

Al momento, un figlio non è arrivato, ma non hanno smesso di sperarci. Manila sogna di poter far diventare Stefano papà. Commosso, l'uomo ammette di voler provare l'emozione della genitorialità.

Visibilmente provati, i due sposi si tengono per mano. Se la vita donerà loro la gioia di avere un bambino, lo accoglieranno contenti. Allo stesso tempo, però, Stefano non pretende nulla dalla sua compagna e accetterà qualsiasi sorte gli riserverà il destino.

Con le lacrime agli occhi, Stefano ricorda la bellezza di sentirsi chiamato papà dal figlio di Manila.

"Mi sono data la colpa tante volte" dice la donna con voce rotta, confessando di essersi sentita spesso inadeguata. Nonostante questo desiderio non realizzato, la coppia è riuscita a costruire un proprio equilibrio e una vita bella e appagante.

L'opinionista Francesca incoraggia Manila dallo studio: non deve smettere di credere nei suoi sogni. Non deve mai sentirsi sbagliata, il solo vederla così unita al proprio marito è una vittoria.

"Io credo che non ci sia niente di più bello dell'amore" commenta Manila, che vuole spazzare via tutto l'odio e la negatività ricevuti durante gli anni.

Un momento carico di emozione per la coppia di Stefano e Manila, che stanno dimostrando di essere sempre complici, affiatati e uniti. Magari, un giorno, la vita li ripagherà, realizzando il sogno che hanno maggiormente a cuore.