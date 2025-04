Pierangelo Greco su Irma Testa: "È vuota"

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

La Nomination delle sorelle Testa ha travolto Pierangelo e Jasmine come una valanga. I due ragazzi non si aspettavano che Irma e Lucia li votassero perché si erano promessi reciprocamente di non affossarsi.

In mattinata ne è nata una discussione che ha portato le due coppie a scontrarsi. Il lungo dialogo si è concluso con un nulla di fatto.

Mentre rifanno il letto, Jasmine confessa al compagno di sentirsi a posto con la coscienza. Ha sentito anche l'affetto del resto dei concorrenti, nessuno con cui ha parlato le ha dato torto.

Anche se dovessero uscire lunedì, Pierangelo non sarebbe amareggiato, perché sa di poter andare via a testa alta, dimostrando di essere stato sempre integro.

Differente il parere di Jasmine, che non vorrebbe essere eliminata per non dar soddisfazione alle sorelle Testa, le quali li hanno anche accusati di aver alzato un polverone solo per fare spettacolo.

Sia Jasmine che Pierangelo hanno rivalutato Antonino che, pur essendo giocatore, non ha mai tramato alle spalle. L'uomo è stato onesto e, al contrario delle sorelle Testa, non ha mai promesso di non andare loro contro.

I due mostrano una certa preoccupazione anche per Giorgia, la quale viene considerata una pedina nelle mani di Irma. Probabilmente, l'atleta si renderà conto di tutto alla fine del programma e darà ragione a chi l'aveva messa in guardia.

Pierangelo ritiene che la vera calcolatrice sia proprio Irma, ovvero colei che ha accusato i ragazzi di aver agito per desiderio di fare spettacolo. "È vuota" sentenzia Pierangelo, ormai non più intenzione di dare credito alla pugile.

Che le sorelle Testa siano strateghe oppure delle furbe giocatrici poco importa: a The Couple - Una vittoria per due il pubblico regna sovrano. Saranno i telespettatori a decidere le sorti di ogni coppia.